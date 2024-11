Ilfattoquotidiano.it - Oppo Find X8 Pro: il produttore cinese riporta in Europa i suoi smartphone di punta, tanta potenza e quad-camera da 50MP

ha annunciato il ritorno indeglidella sua serie dicon il nuovoX8 Pro, un dispositivo che promette prestazioni di alto livello ed un comparto fotografico in grado di competere tra i primi della classe.Il flagship di, che abbiamo iniziato a provare nel corso delle ultime due settimane, arriva equipaggiato con un SoC Dimensity 9400 di Mediatek, chip in grado di offrire prestazioni più che ottime in tutte le situazioni di utilizzo, dalla semplice consultazione dei social al gaming, potendo usufruire anche di 16GB di RAM LPDDR5X; lo abbiamo utilizzato ad esempio con Call of Duty: Mobile, sia in battle royale che nelle modalità multiplayer tradizionali (5vs5 e 10vs10) attivando il pacchetto di risorse HD, senza percepire alcun momento di indecisione anche nei momenti più concitati con molteplici effetti a schermo.