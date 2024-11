Lapresse.it - Medioriente: Londra su mandati arresto, rispettiamo autonomia Cpi-2-

Roma, 21 nov. (LaPresse) – “Questo governo è stato chiaro sul fatto che Israele ha il diritto di difendersi in conformità con il diritto internazionale. Non c’è alcuna equivalenza morale tra Israele, una democrazia, e Hamas e gli Hezbollah libanesi, che sono organizzazioni terroristiche. Rimaniamo concentrati a premere per un cessate il fuoco immediato per porre fine alla violenza devastante a Gaza”, ha aggiunto il portavoce.