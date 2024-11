Lettera43.it - Crosetto: «Sentenza Cpi su Netanyahu sbagliata, ma da applicare»

Leggi su Lettera43.it

Il ministro della Difesa Guidoha commentato a Porta a Porta la decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato d’arresto nei confronti di Benjamine dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant: «Saremmo costretti ad arrestarli. Non dipenderebbe da una scelta politica italiana, ma dall’obbligo derivante dall’adesione dell’Italia al trattato della Corte».ha chiarito che tutti gli Stati membri della Corte sono vincolati a rispettarne le disposizioni, e l’unica via per non applicarle sarebbe uscire dal trattato stesso.: «Non si può paragonare Hamas a Israele»Il ministro quindi ribadito che si tratti di un «obbligo giuridico».si è tuttavia espresso duramente contro il contenuto della, definendola «». Secondo il ministro, la Corte avrebbe paragonato situazioni incomparabili: «Da un lato l’attacco terroristico che ha provocato morti e rapimenti di civili israeliani, dall’altro le azioni di uno Stato impegnato a combattere un’organizzazione criminale e terroristica.