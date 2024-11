Ilfattoquotidiano.it - Come finisce la lite tra arbitro e giocatori? “L’organo tecnico porta la calma” – Domeniche Bestiali

Horror, comicità, lieto fine, supereroi: generi cinematografici diversi, ma nelle, si sa, ce n’è per tutti i gusti. C’è chi emula titoli di cult americani, ovviamente però andando oltre e cambiandone il senso; chi prova a indossare le (striminzite) vesti di personaggi fantastici e supereroi, chi invece si cimenta nella comicità in stile cinepanettone. E non può mancare, con l’avvicinarsi del Natale, anche la commedia strappalacrime.NON CHIUDETE QUELLANellesi fa sovente il contrario di ciò che si dovrebbe fare, e dunque anche del titolo della fortunata serie cinematografica creata da Tobe Hooper, Non aprite quella. Difatti in Prima Categoria Campania frutta 110 euro di multa al Città di Sant’Arpino il remake, che in sostanza è Non chiudete quella: “Alla fine della gara, nel mentre il ddg si dirigeva presso gli spogliatoi, veniva accerchiato da dirigenti della società che protestavano veementemente; tali proteste proseguivano sino agli spogliatoi ed in particolare gli stessi tentavano di evitare che il ddg chiudesse ladel detto spogliatoio.