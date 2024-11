Lapresse.it - Auto, si inverte la rotta: salgono nuove immatricolazioni in Ue

A ottobre 2024 il numero didinell’Unione europea ha invertito la, registrando un modesto aumento dell’1,1%. Lo fa sapere Acea, l’Associazione europea dei costruttori dimobili.La Spagna ha fatto da traino, con una robusta crescita del 7,2%, mentre la Germania si è ripresa con un aumento del 6%, dopo tre mesi di calo. Sono stati registrati forti cali invece sia in Francia (-11,1%) che in Italia (-9,1%).Ledielettriche a batteria in Unione europea sono aumentate del 2,4% a 124.907 unità a ottobre 2024. Tuttavia, il volume di mercato da inizio anno è in calo del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una quota di mercato totale del 14,4%. Il calo è stato determinato principalmente da una significativa diminuzione dellein Germania (-26,6%).