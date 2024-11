Dilei.it - Ascolti tv del 20 novembre, Mara Venier e Silvia Toffanin in competizione

Il palinsesto televisivo di mercoledì 20ha visto sfidarsiche su Canale 5 ha debuttato con This is me eche su Rai 1 ha condotto Noi e., la serata per l’Unicef.Così, la battaglia deglitv è stata combattuta da due prime donne.arriva in prima serata sull’ammiraglia di Mediaset con il programma This is Me. Ieri sera è andata in onda la prima di tre puntate dove la presentatrice racconta gli inizi ad Amici di alcuni famosissimi artisti di oggi.Lo show dellasi è scontrato con Noi e., la serata per l’Unicef condotta dasu Rai 1 che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Riccardo Cocciante, Luca Argentero e Cristina Marino, Patty Pravo, Lino Banfi con la nipote Virginia, Sal Da Vinci, Francesco Paolantoni, Anastasija Kuzmina, Alessandra Mastronardi, Francesco Gabbani, Stefania Sandrelli e la nipote Elena, Clara e Gabriele Corsi.