Picchiato dalla polizia americana, Falcinelli torna in Italia

Spoleto, 20 novembre 2024 – “Non vedeva l'ora di rire inanche se, purtroppo, le sue condizioni psicologiche sono molto gravi. Ogni 24-25 del mese rivive i drammatici momenti di quella notte di febbraio scorso, quando gli agenti delladi North Miami Beach Police Department hanno trasformato la sua vita in un incubo, aggredendolo in modo brutale, mettendogli il ginocchio sul collo, impedendogli di respirare, ammanettandolo cosi' fortemente da non far circolare il sangue nelle sue mani ed infine, quando chiedeva se avesse qualche diritto, incaprettandolo e torturandolo e poi prendendolo anche in giro con le loro dichiarazioni". Così Vlasta Studenicova, mamma di Matteo, lo studente venticinquenne di Spoleto arrestato il 24 febbraio scorso in Florida con modalità violente.