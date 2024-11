Ilrestodelcarlino.it - Pd primo partito, il segretario: "Premiata la nostra proposta. Ora il candidato per Ferrara"

"Non succedeva da qualche tempo che il centrosinistra fosse maggioranza in questa provincia. Il risultato è molto lusinghiero e ci permette di guardare al futuro con ottimismo". Passata la notte dei festeggiamenti per la vittoria di Michele de Pascale alle elezioni regionali, ilprovinciale del Pd Nicola Minarelli guarda con soddisfazione la cartina del territorio estense tingersi di rosso là dove fino a pochi mesi fa dominava il blu del centrodestra. E, archiviata la ‘pratica’ del governatore, il pensiero va inevitabilmente a come utilizzare il tesoretto di voti uscito dalle urne per riportare le lancette indietro fino alla situazione politica pre 2019.Minarelli, qual è il dato politico che esce dalle urne di domenica e lunedì? "La vittoria di de Pascale con quella ‘forbice’ testimonia come lache abbiamo ritenuto essere la migliore sia statadai cittadini".