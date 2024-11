Ilgiorno.it - “Carlo Acutis sarà santo l’anno prossimo”. L’annuncio di Papa Francesco

Milano, 20 novembre 2024 – “L'annonella Giornata dei bambini, degli adolescenti canonizzerò il Beato. E nella giornata dei Giovani canonizzerò il Beato Piergiorgio Frassati”. È quanto ha annunciatoal termine dell'Udienza Generale. Non sono state fornite le date precise per la canonizzazione dei due Beati ma il Giubileo degli Adolescenti si terrà dal 25 al 27 aprile e il Giubileo dei Giovani, dal 28 luglio al 3 agosto. Quindi si presume cheproclamatodomenica 27 aprile e Frassati domenica 3 agosto Il cammino spiritualenasce a Londra il 3 maggio del 1991 da papà Andrea e mamma Antonia. Dopo i primi anni londinesi infatti, la famigliasi trasferisce a Milano per il lavoro del padre. Ed è proprio sotto la Madonnina cheinizia a conoscere la fede: oltre alle lezioni impartitegli dalle suore Marcelline prima e all'Istituto Leone XIII poi, il giovanecoltiva un’intensa vita spirituale.