Fanpage.it - Caos Piacenza in Serie D, i tifosi insorgono contro il club: esonerati tre allenatori in sole 24 ore

Leggi su Fanpage.it

Situazione ai limiti del paradossale a, con ilche in poche ore ha cambiato in panchina ben tre. Esonerato Parlato è stato chiamato Bentivoglio martedì sera. Ma mercoledì mattina il neo tecnico ha dovuto rescindere il contratto per protesta dei. Al suo posto è tornato Rossini - sollevato ad ottobre - che guiderà la squadra nel match di oggi pomeriggio in Coppa ItaliaD.