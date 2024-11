Lapresse.it - Cagliari, bimba di 12 mesi muore al pronto soccorso del Brotzu

Tragedia nel pomeriggio all’ospedaledi, dove una bambina di soli 12è morta fra le braccia dei sanitari per arresto cardiaco. La piccola era arrivata da poco aldell’ospedale, a bordo di un’ambulanza medicalizzata, dopo essere stata soccorsa in viale Poetto mentre era in auto con i genitori. Ancora non si conoscono le cause dell’arresto cardiaco che ha portato alla morte la bambina: da quanto si apprende, i genitori hanno riferito ai sanitari che da qualche giorno non stava bene, con vomito e dissenteria.