Stash parla dopo la rapina shock a Milano: l'inganno subito

Antonio “” Fiordispino, frontman dei The Kolors ed ex allievo di Amici, è stato vittima di una. Il cantante ha raccontato l’incubo sui social, spiegando come due malviventi lo abbiano derubato di uno zaino contenente preziosi orologi e il suo computer con musica inedita. Grazie alla sua prontezza e all’efficace intervento della Squadra Mobile, i ladri sono stati identificati e la refurtiva recuperata. Ecco come si è svolta la vicenda e le conseguenze per i malviventi coinvolti.Il furto e il racconto diLaè avvenuta il 14 novembre in corso di Porta Romana, mentre Antonio “” Fiordispino stava uscendo da un’agenzia di pratiche automobilistiche. Un uomo si è avvicinato al finestrino del suo SUV e ha detto in inglese: “Scusi, può scendere dalla macchina: c’è un gatto lì sotto”.