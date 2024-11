Lanazione.it - Proietti, una volata partita da Assisi: la lunga marcia della riconquista a braccetto con cattolici e M5s

(Perugia), 19 novembre 2024 – Empatici e pronti al dialogo, sgranano gli occhi per poi svicolare col passetto rapido e il breviario in mano, i fratibasilica di. Quasi scandalizzati dalla domanda se siano stati loro l’asso nella manicasindaca Stefania, simbolodell’Umbria da parte del centrosinistra, agobilancia nella sfida vinta da Schlein e dal campo larghissimo al meglio dei tre set (agli annali la scontata vittoria in Emilia Romagna e una bruciante sconfitta in Liguria). Eppure i frati che, pur giustamente, professano la loro indipendenza dal potere politico, qualcosa c’entrano. O meglio c’entra il mondo cattolico, l’universo scout, la cittàpace che aveva sposato la causasindaca, considerata figura vicina ai valori cristiani e al messaggio francescano.