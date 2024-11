Thesocialpost.it - Operaio 69enne cade da 5 metri di altezza in un cantiere: dramma sul lavoro

Un tragico incidente sulsi è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Refrontolo, un tranquillo comune in provincia di Treviso. Ilsi è consumato all’interno di unedile situato in via Mulinetto, dove erano in corso lavori di ristrutturazione su un edificio residenziale.La vittima è undi 69 anni, dipendente di una ditta edile con sede ad Altivole. L’uomo è precipitato da un’di circa cinquementre stava svolgendo le sue mansioni. L’impatto è stato fatale: ilha riportato un grave trauma cranico e i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del Suem 118, intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente, si sono rivelati vani.Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di), che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul