Zonawrestling.net - Jaida Parker: “La competizione ad NXT mi motiva”

Leggi su Zonawrestling.net

Nel corso di una recente intervista con “WWE Die Woche”, la Superstar di NXT,, ha parlato di ciò che la, della divisione femminile di NXT e di altro ancora.Lazione disull’essereta dallaad NXT: “Miogni giorno perché, per me, le altre atlete non sono la concorrenza, perché sono io contro me stessa, ma so che non voglio che mi ostacolino. Vedo quanto stanno facendo bene. Amo laperché è come un fuoco per me, ma allo stesso tempo, avrai ciò che ti spetta se ti metti sulla mia strada”.La divisione femminile di NXTAi fan che dicono che NXT ha la migliore divisione femminile,risponde: “In primis, grazie. In secondo luogo, credo che la nostra sia una divisione molto, molto, molto forte, perché c’è talento dappertutto.