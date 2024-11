Ilrestodelcarlino.it - Furgone schiacciato tra due mezzi pesanti sull’A4. Muore una donna, due persone ferite

Padova, 19 novembre 2024 - Furgoncinotra un tir e un’autocisterna,laal volante. È il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A4, tra l'area di servizio Arino Ovest e Padova Est, nel comune padovano di Vigonza. Chiuse due carreggiate, 12 km di coda in direzione di Milano. I tresono entrati in collisione poco prima delle 9. Ilè stato prima tamponato dal tir e poi, per la forza d’urto, è finito contro il mezzo pesante che lo precedeva. Unamorta e tre feriti La vittima è la conducente di un furgoncino, rimastotra i dueanche due: la passeggera dello stessoe il conducente del tir che l'ha tamponato. Coinvolta anche un'autocisterna senza carico, il cui conducente è rimasto illeso.