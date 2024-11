Ilgiorno.it - Angeli degli abissi. Via alla raccolta fondi per il super sonar

In 18 anni di attività i volontari del Gruppo Sub di Monte Isola hanno restituito alle loro famiglie ben 27 corpi, recuperati dalle acque del lago d’Iseo e qualche volta del vicino fiume Oglio. Ora, per svolgere ancora meglio e in modo più incisivo, veloce e puntuale, hanno bisogno di un aiuto da parteenti territoriali, delle associazioni e dei privati cittadini. L’appello arriva dal presidente del sodalizio Massimo Ziliani: uno dei tre bresciani che ha l’abilitazione a formare subacquei certificati di Protezione Civile e da anni in prima linea per il prossimo. È lui a coordinare la ventina di tecnici quasi tutti isolani. "Dal 2006 forniamo vari servizi di protezione civile, sia su richiesta sia di nostra iniziativa, tenendoci costantemente allenati e sempre pronti a intervenire, giorno e notte, specie in caso di emergenza – spiega Massimo Ziliani- Ci occupiamo di ricerca dispersi nel lago.