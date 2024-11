Ilrestodelcarlino.it - Affluenza, -22%. Santa Sofia, record di tutta l’Emilia Romagna

La partecipazione alle urne è in calo, segno di una crescente disaffezione degli elettori verso il voto. Alle ore 15, alla chiusura dei seggi, l’alle elezioni regionali per decretare il nuovo presidente delha raggiunto il 46,4%. © Cristiano Frasca Quest’anno nella provincia di Forlì-Cesena, l’adesione si è attestata al 45,5%, poco al di sotto della media regionale.via, il dato risulta uno dei più alti in Regione, superando quello di Reggio Emilia (45,4%), Ferrara (43,1%), Parma (42,7%), Piacenza (41,5%) e Rimini (40,7%). Le aree più virtuose con un tasso di adesione al di sopra della media regionale sono: Bologna (51,67%), Ravenna (49,72%) e Modena (47,20%). A livello comunale, per il Forlivese, Dovadola registra una delle affluenze più basse con il 35%, preceduta solo dal Comune di Borghi, nell’area Cesenate, con il 34,4%.