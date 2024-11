Sport.quotidiano.net - Rugby- Serie C. Sconfitta di misura. Gispi cade a Firenze

Unadi, tutto sommato indolore in quanto la qualificazione alla fase-promozione era già stata messa in cassaforte. E’ quella subita ieri daiTigers, nel match esterno controandato in scena nel capoluogo toscano e valido per la fase di qualificazione del campionato diC 2024/25 di. I fiorentini si sono imposti per 17-11 al termine di un incontro molto equilibrato, rispettando così il pronostico della vigilia ma con qualche sofferenza di troppo. Tant’è che sono stati proprio gli uomini di coach Vannini a passare in vantaggio per primi, grazie ad un piazzato di Mancini. E dopo una meta dei fiorentini, un’altra meta di Lanzarini ha (ri)portato avanti i pratesi e fissato il punteggio parziale sull’8-5. E quando Mancini ha incrementato ulteriormente il divario con un altro calcio di punizione, il solco sembrava ormai esser stato scavato.