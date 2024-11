Secoloditalia.it - Maternità surrogata, coppia italiana “compra” un bimbo in Ucraina per 39mila euro: rischia il carcere

Leggi su Secoloditalia.it

Trentanove milaper una “” in, avviata prima che arrivasse la nuova legge voluta dal governo Meloni. Ora unache attende il bambino dalla mamma a cui sono stati pagati i soldi per mettere al mondo un bambino da cedere,una multa e il. E il suo avvocato protesta: le norme non possono essere retroattive, la gravidanza era stata avviata prima. Ecco che il primo caso di “Gpa” all’estero, da qualche giorno vietata dal governo italiano, diventa subito un tema giudiziario, su cui, come si sa, saranno i giudici a interpretare, come già per la questione dei migranti in Albania.Lache ha pagato una mamma ine orailLei, 34 anni, lui 40, secondo “Repubblica” hanno già una bambina di cinque anni, ma hanno perso un figlio all’ottavo mese di gravidanza.