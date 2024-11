Game-experience.it - Gillette Labs porta il finale della sua Bomber Cup alla Milan Games Week & Cartoomics 2024

Manca poco al ritorno di, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di gaming e streamer in Italia, con la nuova edizioneCup Livello2.0.Anche quest’anno laospiterà le semifinali e finali del torneo, le squadre finaliste sono pronte a contendersi il titolo nella modalità?Hardpoint 3v3, in programma sabato 23 novembre a partire dalle ore 15:00 presso l’innovativotorm Stage (padiglione 15).Dopo aver presentato la nuova mappa, è stato precisato che la competizione, che quest’anno ha visto le qualifiers aperte a tutti, pro-players e non, giungerà al termine in una mappa futuristica e immersiva che promette di coinvolgere i fan e i giocatori in un’atmosfera unica. Il format prevede nove postazioni, con quattro attive per ogni match e una durata di 15 minuti, in cui i team accumuleranno punti mantenendo il controllopostazione attiva.