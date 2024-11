Sci di fondo brillano gli azzurri nella 10km Fis di Muonio | Pellegrino vince Graz 4 e Barp 5

Leggi su Sportface.it

Lampo di Federicoin tecnica libera a, in Finlandia. Nel test agonistico che precede di due settimane il via alla stagione di Coppa del Mondo, il campione azzurro ha registrato il miglior tempo in 23’15?0 dopo essere passato al comando in ciascun rilevamento cronometrico, lasciandosi alle spalle di 7?3 il tedesco Friedrich Moch e di 16?9 il finlandese Arsi Ruuskanen. Una vittoria che arriva dopo il podiosprint in classico e l’undicesimo posto12km in tecnica classica e che quindi lascia ottimi segnali in vista dei prossimi impegni nel massimo circuito: tra il 29 novembre ed il primo dicembre sono in programma un’individuale ed una sprint in classico ed una mass start in tecnica libera.Risposte positive anche da parte degli altri. Davideè quarto, staccato di 17? dal compagno di squadra e rimasto giù dal podio per un singolo decimo di secondo alle spalle di Ruuskanen.