Mistermovie.it - Mister Movie | Ryan Reynolds ed il legame col Classico film del Ringraziamento “Un biglietto in due”

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nel vasto mondo del cinema, non è raro trovare opere influenzate da altri. Spesso i registi inseriscono riferimenti e omaggi a pellicole che hanno segnato la loro carriera o ispirato il loro stile narrativo. Questo è particolarmente evidente neiMarvel, dove gli Easter egg sono quasi una tradizione.e iltra “Deadpool” e “Unin due”Nel caso die del suo iconico Deadpool, l’omaggio va a uninaspettato: Planes, Trains and Automobiles (Unin due), una commedia del 1987 che ha lasciato un segno indelebile nell’attore canadese.ama talmente questoche ha trovato un modo per includerlo in ognuno dei tre capitoli di Deadpool finora realizzati.