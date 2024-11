Oasport.it - Bagnaia e lo smacco di aver perso contro un pilota ‘non ufficiale’: non era mai accaduto

Francescoha fatto tutto quanto era in suo potere al Montmelò, dominando sia la Sprint che il Gran Premio della domenica. Non è stato sufficiente per sovvertire l’esito di un Mondiale ormai vincolato solo ed esclusivamente alle azioni di Jorge Martin, al quale è stato sufficiente ottenere due terzi posti per laurearsi Campione del Mondo.Entra nella storia dalla parte “sbagliata”, Pecco. Suo malgrado, sia chiaro, perché diviene il primo contendente per il titolo nell’era della MotoGP a venire battuto da unnon ufficiale. Anzi, indipendente come sarebbe più corretto dire. In un certo senso ci troviamo di fronte a uno “”, ma ritenerlo tale denoterebbe una visione superficiale degli eventi.Certo, magari tra 100 anni – quando chi scrive e chi legge non sarà più in questo mondo – si ricorderà il 2024 come un anno in cui un team e un rider indipendenti hanno saputo sgambettare il campione in carica e la squadra “ufficiale”.