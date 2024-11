Ilrestodelcarlino.it - Ancona, la strada horror del Barcaglione: “Buche enormi, fioccano le cause”

, 17 novembre 2024 – È sempre stata sconnessa e pericolosa. Ma ultimamente ladel, che collegaa Falconara, è un disastro. I rischi si toccano ogni giorno con mano: decine di automobilisti in panne per aver bucato gli pneumatici e spaccato cerchioni e carrozzeria,chedavanti ai giudici di pace per chiedere i risarcimenti. Colpa di un mantole da vergogna, peggiorato sensibilmente dal transito frequente dei mezzi che stanno lavorando alla realizzazione della terza corsia della variante alla Ss16. Un problema non di poco conto. Tanto che il Comune di Falconara, con un’ordinanza del 6 novembre scorso ha decretato che dall’incrocio di via Panoramica fino al confine con il Comune di, il limite della velocità da rispettare è di 30 chilometri orari.