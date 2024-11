Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio in stazione. Accoltellato e lasciato agonizzante: “Io non ho aggredito nessuno”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 16 novembre 2024 – “Non ho”. Saye Chedi, 22 anni, tunisino, è il terzo giovane a essere stato arrestato per l’ipotesi diin concorso con altri due connazionali nellaferroviaria. Lui, sottoposto alla custodia cautelare in carcere a Parma, città dov’è domiciliato e lavora, con precedenti penali, è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia. Il 22enne, regolare sul territorio, difeso dall’avvocato Wally Salvagnini, ha dato la propria versione dei fatti accaduti la sera del 19 ottobre in piazzale Marconi: qui un giovane, pure lui tunisino, era stato, poi gli aggressori avevanodi investirlo con un furgone. Il 23enne era stato trovato a terra in mezzo al sangue e con ferite d’arma da taglio all’addome; alcuni passanti avevano chiamato il 118 e poi il ferito era stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.