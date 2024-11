Lortica.it - Incidente stradale a Terranova Bracciolini: uomo di 41 anni trasportato in ospedale

, 16 novembre 2024 – Questa mattina, alle ore 5.30, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto per unnel comune di. L’episodio ha coinvolto un’automobile e ha richiesto un rapido intervento delle autorità competenti e dei servizi di soccorso.Undi 41, ferito nell’, è statoin codice giallo (codice 2) al pronto soccorso dell’della Gruccia per ricevere le cure necessarie.Sul luogo dell’sono accorsi i soccorritori della Misericordia di Cavriglia, l’auto infermierizzata del Valdarno, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’, mentre l’ferito è attualmente sotto osservazione medica.