Grande Fratello le parole di Lorenzo Spolverato su Javier Martinez fanno infuriare il web | Ho sognato che lo menavo! Davvero non lo sopporto in questi giorni

Ancora tensioni al, ledisunon sono passate inosservate ed è scattata la polemica sui social.contro: ”Hoche lo”Le ultime dichiarazioni disuhanno destato parecchie polemiche e, sembra, che le tensioni nella Casa delnon siano per nulla finite. Negli ultimi, infatti, frac’è stato qualche sfogo, fino ad arrivare a una confessione da parte dia Shaila Gatta riguardante il pallavolista:“Lui sussurra i nostri nomi di notte. Ma in faccia, a me, le cose non le dice mai. Di me ha paura, ormai ne sono certo. È un pisciaz*a, che uomo. Se lo becco, se lo becco.”.Questa rivelazione ha subito scatenato una polemica sul web temendo che la situazione all’interno del reality, fra i due giovani, possa prendere una brutta piega.