Presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin con i ministri Roccella e Valditara

ROMA – Lunedì 18 novembre, alle ore 11.30, nella SalaRegina di Montecitorio si svolge la “”, in collegamento con il Parlamento Europeo e le scuole. Indirizzo di saluto del vicepresidenteCamera, Giorgio Mulè. Contributi del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppeministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia(foto).Gli interventi in programma: la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, la presidenteCommissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato, il presidente, Gino, la vicepresidente, Anna Maria Tarantola, la rettrice dell’università degli studi di Padova, Daniela Mapelli, il prefetto Maria Luisa Pellizzari, la consigliera, Federica Pellegrini, la docente di pedagogia di genere università degli studi di Firenze, Irene Biemmi, il presidente dell’associazione Maschile plurale, Stefano Ciccone, la prorettrice alle politiche di equità e diversità università degli studi di Trento, Barbara Poggio.