Gaeta.it - La giornata europea della parità retributiva: donne Ue lavorano gratis fino a fine anno

Facebook WhatsAppTwitter Il 22 febbraio segna la, un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle inaccettabili disdi reddito trae uomini. In questo contesto, Jördis Ferroli, portavoceCommissioneper Giustizia e Uguaglianza, ha annunciato che, simbolicamente, lein Europa continuera lavorare gratuitamentealladell’, a causa del divario salariale che persiste. Le statistiche parlano chiaro: leguadagnano solo 87 centesimi per ogni euro incassato da un uomo. Questa situazione è considerata inaccettabile, poiché uguali condizioni di lavoro devono tradursi in eguale retribuzione.I progressi verso laIn un comunicato ufficiale, V?ra Jourová, vicepresidente per i Valori e la Trasparenza, ha sottolineato i progressi compiuti negli ultimi anni per combattere la dissalariale.