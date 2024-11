Lortica.it - Ventenne arrestato per spaccio di droga a Sansepolcro: operazione dei Carabinieri nel centro storico

Continuano i servizi di prevenzione messi in atto daidicontro il traffico di stupefacenti. Solo nell’ultima settimana, tre persone sono state arrestate per detenzione edi, a seguito di operazioni mirate per contrastare il fenomeno in città.L’ultimo arresto è avvenuto nella notte scorsa, quando i militari del Nucleo Radiomobile hanno colto sul fatto unbiturgense mentre vendeva hashish a un suo coetaneo, anche lui residente a. L’episodio si è verificato in una via del, dove iavevano organizzato un appostamento dopo aver notato movimenti sospetti.Dopo aver sequestrato i 10 grammi di hashish trovati durante lo scambio, i militari hanno esteso la perquisizione ai locali in uso al giovane. Qui hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione, utilizzato per pesare le dosi.