Rompipallone.it - Napoli, pronto lo sgarbo di mercato all’Inter: l’agente del nerazzurro conferma l’interesse

Leggi su Rompipallone.it

e Inter duellano e non solo sul campo. C’è un forte interesse degli azzurri per un giocatore dei campioni di Italia.Continuano i dibattiti trae Inter post scontro diretto di domenica scorsa. Antonio Conte si è lamentato in conferenza stampa del VAR e del sistema in generale, poi sono arrivate puntuali le risposte del presidente dell’Inter Beppe Marotta, prima, e del numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis, poi.Molto acceso, dunque, il duello tra le due società. Sia in campo che fuori, visto che sembrano essere proprio loro le candidate numero uno e due per la vittoria finale del campionato di quest’anno. Il, lo sappiamo, guida la classifica. L’Inter, è seconda a meno uno insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina, con la Juventus che pure si inserisce con un solo ulteriore punticino di distacco.