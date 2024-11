Lettera43.it - Musk attacca i giudici italiani, Silvia Albano disattiva l’account X

La giudice, presidente di Magistratura democratica e membro della diciottesima sezione del tribunale di Roma, ha deciso di rispondere simbolicamente alla provocazione del Elon, che ha aspramente criticato il suo lavoro sulla questione sul trattenimento dei migranti trasferiti in Albania.ha infattito il proprio account su X, il social network di, scrivendo un breve commento su Facebook: «Fatto!».LEGGI ANCHE: Non soloe migranti: tutte le sparate disull’ItaliaLa giudice si è unita così a numerosi artisti, cittadini e testate giornalistiche che stanno abbandonando la piattaforma in segno di protesta. La magistrata, insieme a cinque colleghi, aveva recentemente autorizzato la liberazione di un gruppo di dodici migranti trasferiti in Albania, decisione che le è costata minacce di morte ricevute sia sui social sia via mail.