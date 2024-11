Inter-news.it - L’Iran rischia contro la Corea del Nord: Taremi protagonista nel bene e nel male!

vinceladelcon il punteggio di 3-2. Tre assist in 45 minuti, ma anche un’autorete, per il nerazzurro Mehdinella quarta gara del girone per la qualificazione ai Mondiali del 2026.VITTORIA SOFFERTA – La sfida tra Iran edelha il sapore del “testacoda”, trattandosi dell’intra la prima e l’ultima squadra in classifica nella terza fase per la qualificazione ai Mondiali. Nel primo tempo vi è solo una squadra in campo, quella in cui milita il calciatore dell’Inter Mehdi. Proprio il nerazzurro si rendedi tre assist in 45 minuti, dimostrando la sua abilità in fase di assistenza. Il primo gol arriva al 29? grazie a Mehdi Gayedi, la seconda al 41? con Mohammad Mahebi e il 3-0 al 45? nuovamente con Mahebi. La partita sembra in cassaforte per la squadra iraniana, così diretta al quarto successo consecutivo nella fase di qualificazione ai Mondiali del 2026.