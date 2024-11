Metropolitanmagazine.it - Il fenomeno dei sequel dopo decenni: Hollywood ha finito le idee?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

In occasione dell’uscita al cinema del Gladiatore II di Ridley Scott (ventiquattro annil’uscita del primo capitolo firmato dallo stesso regista), è lecito interrogarsi sul recentedella produzione didall’uscita del loro predecessore. Jumanji, Ghostbusters, Bad Boys, Mad Max, Indiana Jones e, per ultimo, come già anticipato, Il Gladiatore. Insomma, la domanda sorge spontanea:haleha davverole? L’Sign, uno dei simboli più famosi della città di Los Angeles.Analizziamo la classifica dei film più visti al cinema in tutto il mondo durante l’anno 2024. In ordine, dal primo al decimo: Inside Out 2, Dune parte 2, Cattivissimo me 4, Godzilla e Kong – Il nuovo impero, Kung Fu Panda 4, Deadpool & Wolverine, Il Regno del pianeta delle scimmie, Bad Boys: Ride or Die, A Quiet Place: Day 1 e Twisters.