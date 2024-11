Ilrestodelcarlino.it - Il caso Fondazione Pescheria: "Vogliamo vedere tutti gli atti. È un diritto e non molleremo"

"E comunque ancora non ci è arrivato niente. Deglirichiesti allanemmeno l’ombra". Lo contesta la consigliera di centrodestra Giulia Marchionni "dopo che il Comune di Pesaro ha intimato al direttore generale Silvano Straccini di evadere la nostra richiesta documentale inoltrata lo scorso 17 settembre, non ci è stato recapitato quello che abbiamo chiesto. Per legge ci sarebbero dieci giorni di tempo per rispondere alle istanze formulate dai consiglieri comunali. Sono passati quasi due mesi e i buchi neri nella documentazione che ci è stata fornita non sono stati colmati". Prosegue il braccio di ferro tra Comune ea proposito della richiesta di accesso aglirelativa a un approfondimento su contr, preventivi, pagamenti, fatture, verbali del Cda e dell’organo di revisione.