Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Ferrari: “Orgogliosi della squadra. Dispiace per lo stadio”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 14 novembre 2024 - Il direttore generale, Alessandro, è intervenuto a Radio Serie A. Si è parlato del momento, del Viola Park e del progettorimasto nel cassetto. Queste le parole del dirigente viola. "La proprietà Commisso da quando è arrivata ha mandato messaggi chiari. Avevamo un primo progetto importante che riguardava il nuovo, purtroppo non l'abbiamo potuto fare e ci siamo buttati a capofitto sul nuovo training center, il Viola Park: chi è venuto qui sa che poi questa alla fine è una cittadello sport, costruita con un investimento importantissimo del presidente, perché da un budget iniziale di 60 milioni siamo arrivati a una spesa di 121 milioni". Cosa porta una struttura come il Viola Park? "Noi siamo molto fieri edi ciò che il presidente è riuscito a realizzare in pochi anni.