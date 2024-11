Movieplayer.it - Denzel Washington svela: "La scena del mio bacio gay tagliata da Il Gladiatore II"

Leggi su Movieplayer.it

ha recentementeto che unade Ilche lo vedeva baciare un altro uomo, è statadal montaggio finale a sua insaputaha rivelato che unomosessuale girato per IlII è stato tagliato dal rilascio finale del film. Parlando con Gayety, l'attore, che interpreta Macrinus nel sequel del film campione d'incassi del 2000 del regista Ridley Scott, ha detto di aver baciato un attore maschio per un momento, ma che è poi laè stata cancellata. La rivelazione è avvenuta dopo che aè stato chiesto "quanto fosse gay" l'Impero Romano. La risposta dell'attore non si è fatta attendere, e a dir la verità ha lasciato anche basito l'intervistatore che non si aspettava una risposta .