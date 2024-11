Liberoquotidiano.it - **Clima: Draghi, 'obiettivi ambiziosi ma pochi strumenti, da qui decarbonizzazione vista come intralcio'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Sull'emergenza ambientale "ci siamo daticlimatici molto, abbiamo detto che l'auto tradizionale, l'auto a combustione interna, doveva sparire entro una certa data. Ma non abbiamo assoggettato agli stessi obblighi i fornitori di colonnine di energia e non abbiamo costruito reti che potessero portare l'energia nei luoghi dove doveva" arrivare. "Quindi c'è stato un disallineamento tra gli, le ambizioni e gli" per la transizione energetica. "Perché c'è un atteggiamento che è cambiato verso laun po'un? Perché è mancato questo. Questo disallineamento tra ambizioni eha causato un mutamento di orientamento, perché all'inizio erano tutti favorevoli". Lo ha detto Mario, intervenendo al World Business Forum a Milano, riporta l'Adnkronos.