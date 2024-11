Lanazione.it - “Chiamale emozioni...”. Lucio è venuto al mondo 20 anni dopo l’addio allo zio Matteo Valenti

Viareggio, 14 novembre 2024 – Ha avuto fretta di nascere il piccolo. Di affacciarsi alnel giorno in cui il, vent’fa, ha perso un figlio. E il suo pianto, che alle 21.20 è suonato come un canto libero nel reparto di ostetricia del “Versilia“, ha riempito di vita proprio quel giorno in cui, vent’prima, si è aperto un vuoto.Mariaè nato lo stesso giorno, il 12 novembre, in cui nel 2004 suo zio– che conoscerà attraverso i racconti di chi, oltre il tempo, non l’ha mai dimenticato – se n’è andato. Vittima, a 23, di un incidente sul lavoro. Sì “Quel gran genio di bambino – come ha scritto accogliendo suo nipote la neo nonna Gloria Puccetti, parafrasando proprioBattisti che a casada sempre è la colonna sonora – ha saputo cosa fare”.