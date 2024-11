Gaeta.it - Possibili cambiamenti sulla panchina della Roma: Ranieri in pole per un ruolo di traghettatore

Facebook WhatsAppTwitter Il futuroASè in bilico, e l’attenzione si concentra sul nome di Claudio. Il tecnicono è atteso a Londra per un incontro con i Friedkin, i proprietari del club, il quale potrebbe rivelarsi cruciale per la sua carriera e quellasquadra. L’esonero di Ivan Juric, avvenuto dopo la partita trae Bologna, ha innescato riflessioni su come gestire questa delicata fase per i giallorossi. Con diverse opzioni sul tavolo, la situazione si fa sempre più interessante.Incontro decisivo con i FriedkinClaudiosi prepara a incontrare Dan e Ryan Friedkin, un passo significativo che potrebbe definire il suonella squadra. Lavive un momento di crisi e la scelta di un nuovo allenatore è diventata urgente. Dopo l’addio a Juric, letà disono in aumento, anche se inizialmente si era parlato di una posizione di direttore tecnico per lui.