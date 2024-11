Gaeta.it - L’orient express si lancia nel lusso marittimo: debutto del veliero Corinthian nel 2026

Facebook WhatsAppTwitter Orient, noto marchio simbolo di viaggi d’epoca e, si prepara a una nuova avventura marittima con l’introduzione del. A partire da giugno, questodinavigherà nelle acque cristalline del Mediterraneo, dell’Adriatico e dei Caraibi, combinando tradizione e innovazione in un’esperienza di viaggio senza precedenti.La creazione delsegna un passo audace per il marchio, che storicamente ha associato il suo nome a treni leggendari. Con un forte focus sulla sostenibilità e il comfort, ilpromette di offrire una nuova visione dell’arte del viaggiare, dove le meraviglie del mondo svelano la loro bellezza a bordo di una nave all’avanguardia.Un design innovativo e sostenibileOttenuto grazie alla collaborazione con Chantiers de l’Atlantique,si estende per 220 metri e sfoggia 4.