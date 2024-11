Panorama.it - James Dyson Award 2024, le invenzioni in medicina e sostenibilità

Un dispositivo per combattere la caduta dei capelli dei pazienti sottoposti a chemioterapia e un sensore per le previsioni meteo riutilizzabile, che così ridimensiona l’enorme mole di rifiuti di plastica e scarti inquinanti generati dal processo. Sono i due progetti vincitori a livello globale del, per le categorie. Il concorso internazionale di design rivolto a studenti universitari è giunto alla 19esima edizione e dal 2005 ha premiato più di 400realizzate da giovani ingegneri e scienziati in tutto il mondo. Quest’anno le candidature hanno sfiorato i 2.000 progetti, inclusi il vincitore dell’edizione italiana. Si tratta di Iva, un passeggino pieghevole sottile e leggero che, abbinato a una zaino, riduce lo sforzo fisico e agevola gli spostamenti di chi si muove con bambini.