Il divario generazionale annientato da un panino

La mia prima volta fu durante il primo anno di scuola superiore. Ero tra i pochi che non lo aveva ancora fatto, aspettavo solo il momento giusto. E quel momento arrivò in un giorno assolato d’inverno, decisi di saltare la scuola per attraversare il mare e andare a mangiare il mio primodi McDonald’s. Nessuno mi aveva detto che avrei dovuto usare la protezione. Quella gastrica.Nella Messina di inizio millennio la più grande catena di fast food d’Italia non aveva ancora aperto un ristorante (la prima apertura Siciliana è del 1997, a Palermo) e quello che somigliava di più al sogno del fast food americano era il PK, unateca stile diner, in centro. Lì gli adolescenti che marinavano la scuola (sparare, in messinese) spendevano i soldi in patatine fritte e hot dog, ma il vero passatempo di chi saltava la scuola in riva allo Stretto era di stare ore sul ponte di un traghetto, a fumare sigarette e immaginare il futuro facendo la spola continua tra Sicilia e Calabria.