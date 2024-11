Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre fiacca in attesa dell'inflazione Usa

Borse europee fiacche in avvio di seduta, dopo il deciso caloa vigilia. L'attenzione degli investitori si concentra sull'negli Stati Uniti,accelerare nella componente totale e rimanere ferma in quella core. L'aumento dei prezzi non sarebbe comunque una sorpresa per Fed. Sui mercati continuano i timori per le decisionia nuova amministrazione americana, in particolare sul fronte dei dazi. Apertura in calo per Parigi (-0,13%). Poco mosse Londra (+0,09%) e Francoforte (-0,05%).