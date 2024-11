Leggi su Sportface.it

Ildel Sudafricaè statooggi con l’accusa di aver utilizzato i soldi dell’organizzazione a uso personale. Il caso è stato rinviato al 5 dicembre dopo il pagamento di una cauzione di 20.000 rand (1.110 $) per liberare il n.1federazione. In un’analisi del caso fatta a marzo, un portavocepolizia ha rivelato che gli lleciti commessi darisalissero a un periodo compreso tra il 2014 e il 2018. Queste il report: “IlSAFA ha utilizzato le risorse dell’organizzazione per il suo tornaconto personale, tra cui l’assunzione di una società di sicurezza privata per la sua protezione personale e di una società di pubbliche relazioni, senza l’autorizzazione del consiglioSAFA”.ilSportFace.