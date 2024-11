Gaeta.it - Al via la terza edizione di Smart Building Levante: un focus su innovazione e sostenibilità a Bari

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città disi prepara a ospitare ladi2024, un importante expo-forum internazionale dedicato all’tecnologica in ambito edilizio e urbano. L’evento si svolgerà presso la Fiera deldal 14 al 15 novembre e quest’anno si presenta con un nuovo format che mira a coinvolgere non solo i professionisti del settore, ma anche il pubblico. Con oltre 150 aziende partecipanti, la manifestazione si costruisce attorno a temi cruciali come la transizione energetica e digitale, promettendo un ricco programma di eventi e relazioni.Un evento che uniscee comunità localeè un evento che va oltre la semplice esposizione di prodotti, cercando di creare un dialogo attivo tra ricerca, impresa e comunità.