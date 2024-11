Laprimapagina.it - A PESCARA LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL “PREMIO ABRUZZO CORALE” 2024

Tra gli insigniti l’aquilano Vincenzo Vivio, fondatore e direttore per 40 anni del Coro della Portella di Goffredo Palmerini Vincenzo Vivio premiato da Guerino Testa e Gianni MelillaL’AQUILA – L’Associazione Regionale Cori d’ha promosso la seconda edizione del “”, assegnato a personalità che si sono distinte nel campo musicale e, in particolare, per l’impegno profuso in favore del settore. Lasi è svolta domenica scorsa 10 novembre anella Sala consiliare del Comune, presenti il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore alla cultura Maria Rita Carota, l’on. Guerino Testa e l’ex deputato Gianni Melilla. Queste riportate di seguito le personalità insignite per il loro talento e i loro meriti, come riportato nelle motivazioni delloro tributato.