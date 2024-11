Ilfoglio.it - A Berlino l'Alba è nera per l'Emporio Armani

La serata di ieri ha dato due verdetti: le possibilità dell'di giocare i play-in si sono già ridotte e di molto, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida hanno dimostrato che il basket italiano qualche talento buono per l'Eurolega lo produce. I due ragazzi dell'hanno rispettivamente 21 e 22 anni, ma nella sfida di Eurolega contro Milano hanno giocato come fossero veterani. All'Uber Arena la partita è finita 105 a 101 per i padroni di casa, con il classe 2002 che ha messo a referto 29 punti (massimo in carriera), 4 rimbalzi, 3 palle recuperate e 31 di valutazione, mentre il suo compagno ha realizzato 20 punti (career-high anche per lui), 9 assist e 23 di valutazione. Davanti a novemila tifosi tedeschi, con una squadra, ultima in classifica, a cui mancavano otto giocatori, i due azzurri hanno battuto la formazione di coach Ettore Messina.