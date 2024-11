Lettera43.it - Scontro Meloni-Crosetto sulla nomina del nuovo comandante dei Carabinieri

C’è molta attesa per il Consiglio dei ministri del 12 novembre da cui dovrebbe finalmente uscire il nome deldei. Da settimane dentro Fratelli d’Italia si sta consumando un braccio di ferro che ha sin qui impedito dire il successore del generale Teo Luzi il cui mandato, per altro già prorogato, scade giovedì 14. Una spasmodica corsa contro il tempo, quindi. Se non si troverà in extremis l’accordo, verràto ad interim l’attuale vice Salvatore Luongo, che poi è uno dei due candidati che si contende la guida dell’Arma in competizione con il generale capo di Stato maggiore Mario Cinque. Due uomini d’armi, entrambi napoletani, quasi coetanei, entrambi formatisi tra le storiche mura della prestigiosa Scuola Militare Nunziatella. Eppure, dietro a curriculum impeccabili e brillanti, si cela una battaglia di visioni, relazioni e schieramenti politici.